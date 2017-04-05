تكريم الإعلامي الكويتي فخري هاشم السيد رجب تقديرا لمواقفه تجاه سورية

دمشق-سانا

كرم تجمع سورية الأم اليوم بالتعاون مع اتحاد الصحفيين الإعلامي الكويتي فخري هاشم السيد رجب تقديرا لمواقفه تجاه سورية وذلك في المركز الثقافي العربي في تنظيم كفرسوسة.

وعبر السيد رجب في كلمة بالمناسبة عن فخره لوجوده في بلده الثاني سورية موضحا أنه طوال الحرب على سورية جمع أكثر من 140 مقالة في كتاب سماه “سورية الرقم الصعب” لأنها شعبا وقيادة أثبتت وحققت معاني القوة والصمود ويحضر حاليا للجزء الثاني الذي سيحمل عنوان “سورية الرقم الأصعب”.

بدوره بين رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور أن التكريم فرصة لشكر كل صوت عربي يقف إلى جانب الحق ولكل صحفي مدافع عن الكلمة الصادقة والحرة مؤكدا ان من واجب الصحفي ممارسة دوره بحرية ومسؤولية وأخذ موقفه بمسؤولية كما في كل قلم يكتب عن حقيقة الحرب على سورية المستمرة منذ سبع سنوات ومؤمن بعدالة قضيتها وإنجازات جيشها.

من جانبه شدد رئيس تجمع سورية الأم الدكتور محمود العرق على ان سورية لا تنسى كل من وقف إلى جانبها وساندها بالحق معتبرا ان كتاب “سورية الرقم الصعب” أضاء على صمود سورية وإرادة السوريين الصلبة في مواجهة الحرب الإرهابية.

وفي تصريح لسانا رأى الأمين العام لحزب اتحاد الاشتراكيين العرب صفوان قدسي ان الكتاب له قيمة سياسية وفكرية.. وقيمته الكبرى أنه مكتوب بقلم عربي ينتمي إلى الحس القومي والعروبة في هذه اللحظة الضاغطة لكنه يملك من الجرأة والشجاعة ما يمكنه من قول الحقيقة.

وتضمن الحفل فقرات غنائية راقصة قدمتها فرقة آرام وعرض فيلم عن مسيرة حياة الكاتب.

حضر التكريم عدد من الفنانين وأعضاء اتحاد الصحفيين وممثلون عن عدد من المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.

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