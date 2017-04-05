منتخب سورية للسيدات بكرة القدم يخسر أمام نظيره الفيتنامي في تصفيات كأس آسيا

هانوي-سانا

خسر منتخب سورية للسيدات بكرة القدم أمام نظيره الفيتنامي بأحد عشر هدفا دون رد في مباراتهما التي أقيمت اليوم في العاصمة الفيتنامية هانوي ضمن المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى النهائيات التي تستضيفها الأردن العام القادم.

والخسارة هي الثانية لمنتخبنا بعد خسارته في الجولة الأولى أمام المنتخب السنغافوري بهدف دون رد وسيخوض منتخبنا مباراته الثالثة بمواجهة ميانمار الجمعة القادم على أن يختتم مشاركته في التصفيات بلقاء نظيره الإيراني الثلاثاء القادم.

وتأهلت إلى النهائيات منتخبات الأردن المستضيفة واليابان وأستراليا والصين الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في النسخة الماضية من البطولة التي أقيمت في فيتنام عام 2014 وسيتأهل أبطال المجموعات الأربع إلى النهائيات وفي حال تصدرت الأردن المجموعة الأولى فسيتأهل صاحب المركز الثاني فيها.

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