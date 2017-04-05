مقتل شخصين في غارة لطيران النظام السعودي على محافظة الجوف شرق اليمن

صنعاء_سانا

قتل شخصان وأصيبت امرأة بجروح في غارة نفذها طيران النظام السعودي اليوم على محافظة الجوف شرق اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر أمني يمني قوله.. إن ” طيران العدوان السعودي استهدف سيارة على الطريق العام بمنطقة العولة في مديرية المطمة ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة امرأة واحتراق السيارة”.

وفي وقت سابق اليوم قتل وأصيب 14 يمنيا بينهم نساء وأطفال بغارتين لطيران النظام السعودي بمديرية صرواح في محافظة مأرب.

وفي رده على العدوان السعودي المتواصل استهدف الجيش اليمني مواقع وتجمعات لقوات النظام السعودي في جيزان ما أسفر عن مقتل اثنين من جنوده كما استهدفت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية مدرعة عسكرية للنظام السعودي في نجران ما أدى إلى تدميرها ومقتل افراد طاقمها.

ويشن النظام السعودي منذ أكثر من عامين عدوانا على اليمن تسبب بمقتل وإصابة آلاف اليمنيين وإلحاق أضرار هائلة بالبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.

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