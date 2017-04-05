فوز الأشرفية على الوحدة والثورة على قاسيون في دوري كرة السلة للسيدات

دمشق-سانا
فازت سيدات الأشرفية على سيدات الوحدة بنتيجة 57-55 ضمن منافسات مرحلة الإياب لدوري كرة السلة للسيدات لحساب مجموعة دمشق التي جرت اليوم في صالة الفيحاء بدمشق.
وفي المباراة الثانية فاز الثورة على قاسيون وبنتيجة 64-42.
وكانت الجولة السابقة شهدت فوز الوحدة على بردى 67-44 وقاسيون على الأشرفية 62-55.
ويلتقي في الجولة القادمة المقررة الثلاثاء المقبل في صالة الفيحاء بردى مع الأشرفية والوحدة مع الثورة.
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