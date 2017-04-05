حفل فرقة تذكار على مسرح دار الثقافة بحمص

الأربعاء / 5 / 04 / 2017
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المقداد : زودنا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة قبل أسابيع بتقارير موثقة عن إدخال التنظيمات الإرهابية مواد سامة إلى سورية
2017-04-05
زينين: يجب القضاء على الإرهاب الذي يكافحه الشعب السوري لتحقيق الاستقرار في العالم
2017-04-04
وزير العدل اللبنانى يستعرض مع السفير عبدالكريم التطورات العامة في المنطقة
2017-04-04
بوغدانوف وحداد يبحثان الوضع في سورية وما حولها في ضوء نتائج الجولة الخامسة من الحوار السوري في جنيف
2017-04-04
خبراء: إرهابيو داعش العائدون من سورية والعراق قد يتخذون من جنوب الفلبين قاعدة لهم
2017-04-04
سياسي لبناني: صمود سورية بوجه الإرهاب أجبر بعض الدول الأوروبية على تغيير سياساتها تجاهها
2017-04-04
حكم بالسجن تسع سنوات على نرويجي مرتبط بتنظيم “داعش” الإرهابي في سورية
2017-04-04
محليات
المؤتمر البيئي البحثي الرابع.. اعتماد الاقتصاد الأخضر وسيلة لمعالجة أضرار الجفاف وإعداد دراسة لإدارة انقاض المباني المتضررة في حلب
2017-04-04
افتتاح مقر فرع الجمعية الامبراطورية الارثوذكسية الفلسطينية في الكنيسة المريمية بدمشق
2017-04-04
التوعية بأهمية ترشيد الطاقة في ورشة عمل لوزارة الإعلام والمركز الوطني لبحوث الطاقة
2017-04-04
وزارات التربية والصحة والشؤون الاجتماعية تبحث مجالات التعاون مع الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية
2017-04-04
مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون إعفاء مديني الشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى في حال تسديد مستحقاتهم
2017-04-04
المفتي حسون: أعداء سورية لن يستطيعوا النيل من الشعب السوري الملتف حول جيشه وقيادته
2017-04-04
الأرصاد: الحرارة توالي ارتفاعها والجو صحو بشكل عام
2017-04-04
رياضة
فوز الأشرفية على الوحدة والثورة على قاسيون في دوري كرة السلة للسيدات
2017-04-04
الجيش يخسر أمام الزوراء العراقي بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
2017-04-04
إقامة بطولة بكرة القدم للجمعيات الخيرية في القامشلي
2017-04-04
11 ميدالية بينها ذهبيتان لمنتخب سورية للكيك بوكسينغ في البطولة العربية للمواي تاي في لبنان
2017-04-04
الوحدة يتعادل مع القوة الجوية العراقي بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
2017-04-03
منتخب سورية للسيدات بكرة القدم يخسر أمام نظيره السنغافوري في تصفيات كأس آسيا
2017-04-03
أربعة مراكز أولى لكاراتيه السويداء في بطولة الجمهورية
2017-04-03
مال وأعمال
مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية يرتفع 38 نقطة وقيمة التداولات 389ر39 مليون ليرة
2017-04-04
وزارة الاقتصاد تصدر الدليل التطبيقي الالكتروني الموحد لمنح إجازات وموافقات الاستيراد
2017-04-04
مصرف زراعي السويداء: استجرار الأسمدة اللازمة لتنفيذ الخطة الزراعية
2017-04-04
محلج الفداء بحماة يورد 725 طنا من البذور الصناعية لشركات الزيوت العامة والخاصة
2017-04-04
مصرف سورية المركزي يعلن أسماء المقبولين للتعيين من الناجحين بمسابقة الفئة الثانية والناجحين باختبار الفئتين الرابعة والخامسة
2017-04-04
وزير النقل: طائرات “أيه تي آر” قريباً في الخدمة
2017-04-03
مؤشر سوق دمشق يرتفع 17ر41 نقطة وقيمة التداولات 806ر45 مليون ليرة
2017-04-03
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