تنظيم المرحلة الثالثة من المسابقة الوطنية للمواهب الفنية الشابة في ثقافي الحسكة

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الحسكة-سانا

نظم فرع اتحاد شبيبة الثورة في الحسكة اليوم المرحلة الثالثة من المسابقة الوطنية للمواهب الفنية الشابة وذلك في المركز الثقافي العربي بالحسكة وشملت المسابقة مجالات التمثيل والغناء والعزف والفنون الشعبية بمشاركة 60 شابا وشابة تتراوح أعمارهم بين 13 و16 سنة من مختلف مناطق محافظة الحسكة.

وبين رئيس مكتب الفنون الجميلة في فرع اتحاد شبيبة الثورة بالحسكة محمد أنور في تصريح لـ سانا الثقافية أنه تم اختيار الشباب الموهوبين والمتميزين في مجالات الفن كافة لتشكيل فرق الغناء والعزف والمسرح التي ستشارك في المسابقات المركزية القادمة.

وأشار رئيس لجنة التحكيم المخرج عايش الحسين إلى أنه تم تشكيل ثلاث لجان تحكيم للإشراف على فعاليات المسابقات واختيار المواهب المتميزة حيث تضم كل لجنة ثلاثة أعضاء من المختصين في مجالات التمثيل والغناء والعزف مبينا أن المسابقات أفرزت العديد من المواهب الإبداعية في المجالات المحددة.

ونفذ فرع اتحاد شبيبة الثورة المرحلتين الأولى والثانية من المسابقات خلال الشهر الماضي.

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