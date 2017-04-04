الجيش اللبناني يوقف ثلاثة إرهابيين في البقاع وصيدا

بيروت – سانا

أوقف الجيش اللبناني اليوم إرهابيين إثنين في بلدتي بتدعي ودير الأحمر في البقاع لانتمائهما إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الإرهابيين اللذين يحملان الجنسية السورية اعترفا بانتمائهما إلى تنظيم جبهة النصرة ومشاركتهما في القتال إلى جانب إرهابيين في جرود سلسلة جبال لبنان الشرقية.

واضافت الوكالة أنه” تم تسليم الإرهابيين إلى القضاء المختص.

كما أوقف الجيش اللبناني في صيدا إرهابيا فلسطينيا للإشتباه بتواصله مع مجموعات إرهابية.

وكانت مخابرات الجيش اللبناني أوقفت في السابع والعشرين من آذار الماضي إرهابيين أحدهما متزعم في صفوف تنظيم “داعش” في جرود بلدة عرسال.

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