دمشق-سانا

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في المحافظات حتى ظهر اليوم.

وأوضحت الإدارة في نشرتها أن جميع الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا طريق الزبداني-سرغايا سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة اللاذقية.. جميع الطرق سالكة عدا طريق الدالية-أبو قبيس وطريق بيت ياشوط-المنيزلة في منطقة جبلة سالكين بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفي منطقة الحفة طريق صلنفة محطة البث وطريق صلنفة الغاب سالكان بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفي منطقة القرداحة طريق مركية-مقامات بني هاشم سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

ونصحت ادارة المرور السائقين باستعمال الانوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيفلسرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث موضحة أن ارقام الاستعلام عن حالة الطرق هي 5411365 و5422703.

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