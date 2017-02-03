مشاورات روسية عمانية تؤكد أهمية حل الأزمات في المنطقة بالوسائل السياسية

عمان-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن مباحثات الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول افريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع المسؤولين في سلطنة عمان أمس ركزت على أهمية تسوية الأزمات في المنطقة بالوسائل السياسية.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن “بوغدانوف اجتمع في مسقط أمس مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني وبدر البو سعيدي أمين عام وزارة الخارجية العمانية” مضيفة، “تم التأكيد خلال المشاورات على الموقف المشترك الداعم لتسوية الأزمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالوسائل السياسية وعلى أساس حوار وطني واسع النطاق وبمراعاة القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة”.

وجاء في البيان: إن “المشاورات أظهرت أن مواقف الطرفين متطابقة أو قريبة فيما يخص المسائل المسجلة على جدول الأعمال الإقليمي والعالمي”.

كما عبر الطرفان الروسي والعماني عن ارتياحهما للتطور المستدام للعلاقات الثنائية بما في ذلك التعاون الوثيق بين البلدين في الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية الأخرى.

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