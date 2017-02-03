تشوركين رداً على المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة: شعب القرم عبر عن إرادته بوضوح في الاستفتاء الشعبي عام 2014

نيويورك-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن شعب القرم عبر عن إرادته بوضوح في الاستفتاء الشعبي الذي جرى في شبه الجزيرة عام 2014 بعد أن صوتت الأغلبية الساحقة من السكان لصالح عودتها إلى قوام روسيا الاتحادية.

جاء كلام تشوركين ردا على كلمة المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكى هايلي أمام مجلس الأمن الدولي التي قالت فيها: “إن العقوبات الأميركية ستبقى مفروضة على روسيا حتى تعيد السيطرة الأوكرانية على شبه جزيرة القرم”.

وقال تشوركين: “في هذا السياق لا يجوز أن ننسى كلمات تاريخية بارزة جاءت في دستور الولايات المتحدة.. نحن الشعب” مضيفا، “شعب القرم عبر عن إرادته بوضوح في الاستفتاء”.

وكان سكان القرم صوتوا باغلبية ساحقة لصالح إعادة توحيد شبه الجزيرة مع أراضي روسيا الاتحادية من خلال استفتاء شعبي في الـ 16 من آذار عام 2014 حيث أعلن برلمان القرم عقب الاستفتاء عن قيام جمهورية القرم ذات السيادة وتوجه إلى موسكو بطلب قبولها ككيان فيدرالي جديد في قوام الاتحاد الروسي.

ورداٍ على مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت الذي ادعى بأن انضمام القرم لروسيا شكل بداية للأزمة في أوكرانيا أوضح تشوركين أن الأزمة الأوكرانية لا تعود الى أحداث القرم بل إلى” الانقلاب على السلطة” في شباط عام 2014 والذي نفذ “بدعم خارجي”.

وقال تشوركين مخاطبا نظيره البريطاني: “عليكم أن تعيدوا جزر فوكلاند وجبل طارق وجزء قبرص الذي ضمته بريطانيا كذلك أرخبيل تشاغوس في المحيط الهندي الذي تم تحويله إلى قاعدة عسكرية ضخمة وبعد ذلك ربما سيكون ضميركم أكثر نظافة وسيكون بإمكانكم مناقشة مواضيع أخرى”.

ويقع أرخبيل فوكلاند جنوب المحيط الأطلسي وتحتله بريطانيا منذ عام 1833 وتؤكد الأرجنتين باستمرار استعدادها لاستئناف التفاوض والحوار مع بريطانيا دون شروط أو مطالب مسبقة من أجل حل النزاع بشأن السيادة على جزر فوكلاند والتي خاض البلدان بسببها حربا عام 1982 استمرت 73 يوما وأودت بحياة 255 جنديا بريطانيا و649 جندياً أرجنتينياً.

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