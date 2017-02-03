3 شباط 1969-ياسر عرفات يتولى رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية

دمشق-سانا

1488-المستكشف البرتغالي بارثولوميو دياز يهبط في خليج موسل بجنوب أفريقيا بعد الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح ليكون أول أوروبي يصل إلى أقصى الكرة الأرضية جنوبا.

1867-الأمير موتسوهيتو يتولى حكم اليابان ويتخذ اسم الإمبراطور ميجي.

1903-البريطانيون يستولون على مدينة كانو حاضرة شمال نيجيريا.

1917-الولايات المتحدة تقطع علاقاتها مع ألمانيا غداه إعلان الأخيرة عن سياسة “حرب الغواصات” غير المحدودة أثناء الحرب العالمية الأولى.

1930-تأسيس الحزب الشيوعي الفيتنامي.

1931-وقوع زلزال نابيير في نيوزيلندا والذي خلف 258 قتيلا.

1945-بداية معركة مانيلا لاسترجاع العاصمة الفلبينية بين اليابان والولايات المتحدة بتحالف مع الفلبينيين.

1962-الرئيس الأمريكي جون كينيدي يقرر حظر جميع أنواع المبادلة التجارية مع كوبا.

1969-ياسر عرفات يتولى رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية وذلك باجتماع المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في القاهرة.

من مواليد هذا اليوم

1830-روبرت سيسل رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1948-كارلوس فيليب اكسيمنس بيلو.. رجل دين من تيمور الشرقية حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1996.

من وفيات هذا اليوم

1924-وودرو ويلسون رئيس الولايات المتحدة الثامن والعشرون الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1919.

2005-زوراب جفانيا رئيس وزراء جورجيا.

أعياد ومناسبات

مهرجان سيتسوبون قبل الربيع في اليابان يوم الأبطال في موزمبيق.