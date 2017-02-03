فيلم “ياسمين” يحصل على جائزة أفضل فيلم عربي في ملتقى السينما الدولي لمكافحة الإرهاب

العراق-أربيل-سانا

حصل الفيلم الوثائقي “ياسمين” إخراج المهند كلثوم على جائزة أفضل فيلم عربي في ملتقى السينما الدولي لمكافحة الإرهاب في أربيل بالعراق والذي افتتحت مساء أمس دورته الثانية.

وبحسب مهدي عباس رئيس لجنة تحكيم الملتقى فإن الفيلم استطاع إيصال ما يفعله الإرهاب بالأطفال في سورية وتميز من بين 32 فيلما مشاركا من 9 دول من حيث طريقة الإخراج والسيناريو.

وأضاف رئيس اللجنة.. إن الملتقى الذي افتتح تحت عنوان “دورة التعايش والسلم” يهدف لجعل السينما في خدمة المجتمع ومقارعة الإرهاب وكذلك فرصة لتنوير الفكر وتعزيز الإرادة لمواجهة الإرهاب الذي يريد قتل كل الأحلام.

وفيلم “ياسمين” من إنتاج “صورة الحياة” للإنتاج السينمائي والتلفزيوني إخراج المهند كلثوم.. سيناريو منعم السعيدي والمهند كلثوم.. بطولة الأطفال هبة المرعي ولونا الأخرس وسروت كبتول وعبد الرحمن مصطفى.. المخرج المنفذ هنادي المحتسب.. مدير التصوير أسامة معنية.. كتابة التعليق والحوار أنصاف سليطين.. التعليق الصوتي الفنان مالك المحمد.. مدير إدارة الإنتاج بسام خدام.. مدير الإنتاج وسيم البرم ووائل البرم.. موسيقا تصويرية سعد الحسيني.. مدير الإضاءة جهان قطيش.. مهندس الديكور علي خليلي.. التنسيق الإعلامي نور ملحم.. المونتاج محمد البلخي.

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