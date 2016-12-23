حالة الطرق في المحافظات نتيجة الأحوال الجوية السائدة حتى صباح اليوم

دمشق-سانا

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في المحافظات حتى صباح اليوم.

وأوضحت الإدارة أن كل الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا طريق سرغايا عطيب جديدة يابوس طريق سرغايا الزبداني في منطقة الزبداني سالكين بصعوبة بسبب تراكم الثلوج فيما الطريق المؤدي الى بلدة رأس المعرة في منطقة يبرود سالك بصعوبة بسبب تشكل الضباب.

وفي محافظة حمص كل الطرق في المحافظة سالكة عدا طريق عام شين- ظهر القصير- مشتى الحلو وطريق القبو رباح- القبو أوتان غير سالكة بسبب تراكم الثلوج فيما طريق القبو فاحل-القبو كفرام سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج أما طريق القبو جرماش وطريق المزرعة-مقلس ضهر القصير فسالكان بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة حماة كل الطرق في المحافظة سالكة عدا في منطقة الغاب طريق عام جورين صلنفة وطريق عام جوبة برغال وطريق عام عين الكروم القرندح وطريق عام نهر البارد بيت ياشوط وطريق أبو قبيس الدالي جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد وفي منطقة مصياف كل الطرق سالكة عدا طريق مصياف القدموس وطريق مصياف وادي العيون وطريق مصياف عين حلاقيم وجميع الطرق المؤدية الى عين حلاقيم وناحية عوج وكل الطرق المؤءدية إلى ناحية وادي العيون وطريق دير ماما اللقبة القريات وطريق اللقبة طير جبة وطريق مصياف الحيلوني جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

أما طريق مصياف- عوج حمص فهو غير سالك بسبب تشكل الجليد وكثافة الضباب بينما طريق مصياف حماة سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة اللاذقية كل الطرق المؤدية لناحية كسب والقرى التابعة لها وكل الطرق المؤءدية لناحية ربيعة والقرى التابعة لها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وفي منطقة الحفة كل الطرق المؤدية لناحية صلنفة طريق بستا ليفين- الحجر وطريق المعصرة -الجوبة -السراج -دير ماما-حطين جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وفي منطقة القرداحة طريق جوبة برغال- الغاب- جوبة برغال- صلنفة طريق جوبة برغال- القرداحة- جوبة برغال- القرير-عنانيب- البلاط -طريق القرندح – الشعرة- الغاب- طريق العامود -فرشات- عوينة الريحان- حرف المسيترة .. طريق الباسل-القطلبة .. طريق بسين القليلة -مركية- مقامات بني هاشم مركية -اسطمنة- طريق مركية اسطمنة جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

وفي منطقة جبلة طريق الدالية- معرين- بطموش- أبو قبيس سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد وطريق بيت ياشوط- بشيلى- المنيزلة .. طريق عين حيلة-بترياس- حرف متور جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة طرطوس.. كل الطرق في المحافظة سالكة عدا.. طريق دوير رسلان -مصياف وطريق عام العليقة -عين الدهب مصياف والطرق الواصلة بين ناحية العنازة وبيت جاش مصيات -خربة السنديانة – نحل الجرد جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد أما طريق الرقمة مصياف فهو سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

أما طريق مشتى الحلو- البطار -شين وطريق عام القدموس مصياف والطرق المؤدية إلى ناحية الطواحين وطريق عام بشريتي -بصيرة الجرد كفر جوايا-محطة البث وطريق مشتى الحلو-بصيرة الجرد فجميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

وفي محافظة القنيطرة.. كل الطرق في المحافظة سالكة عدا.. طريق خان أرنبة- حضر.. سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد والضباب الكثيف.

وتنصح إدارة المرور السائقين باستعمال الانوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث.. مشيرة إلى أنه يمكن الاتصال بالرقمين (5411365-5422703) للاستعلام عن حالة الطرق.

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