تجمع تشيكي: تحرير حلب من الإرهابيين يمثل خبراً طيباً لأصحاب الإرادة الطيبة في العالم كله

براغ-سانا

أكد التجمع الوطني ضد الفاشية في منطقتي مورافيا وسيلزكو التشيكيتين أن الانتصار الكبير الذي حققه الجيش العربي السوري بدحر الإرهابيين ومرتزقتهم الأجانب عن مدينة حلب وأحيائها الشرقية يمثل خبرا طيبا لأصحاب الإرادة الطيبة في العالم كله.

ولفت التجمع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن تحرير الجزء الشرقي من حلب من المجموعات الإرهابية التي تقوم “بدورها كدمى متحركة بأيدي القوى الغربية” أنهى معاناة المدنيين فيه معربا عن الثقة بأن سورية ستكون مزدهرة وتنعم بالامن و الاستقرار قريبا.

وشدد التجمع على أن “سورية مهد الثقافات العائدة لآلاف السنين وصاحبة التقاليد العلمانية تدافع بنجاح عن استقلالها ووحدتها وسيادتها”.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency