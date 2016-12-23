23 كانون الأول 1955- سورية تطالب بطرد كيان الاحتلال الإسرائيلي من الأمم المتحدة

دمشق-سانا

962 – القوات البيزنطية تقتحم مدينة حلب خلال الحروب العربية البيزنطية تحت قيادة فوكاس نيسفوروس الذي صار إمبراطورا فيما بعد.

1881 – دعوة أول مجلس نيابي مصري للانعقاد.

1912 – تدشين سد أسوان في مصر.

1913 – تأسيس البنك المركزي الأمريكي.

1919 – الولايات المتحدة تطلق سفينة للإسعاف الطبي وتعد أول سفينة بالعالم بهذا المجال.

1920 – ملك المملكة المتحدة جورج الخامس يوقع مرسوم استقلال أيرلندا التي تؤلف جزءا من بريطانيا ونص المرسوم على تقسيمها إلى شطرين شمالي وجنوبي.

1921 – القوات الإنكليزية تعتقل سعد زغلول ورفاقه وتنفيهم إلى جزيرة سيشيل.

1941 – القوات اليابانية تستولي على هونغ كونغ وحاكمها يستسلم لهم بعد يومين.

1955 – سورية تطالب بطرد كيان الاحتلال الاسرائيلي من الأمم المتحدة.

1956 – إتمام انسحاب القوات البريطانية والفرنسية من قناة السويس.

1958 – تدشين برج طوكيو وهو أعلى برج حديدي في العالم.

1961 – الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن تأميم كل ممتلكات الأجانب ويمنع دخول الفرنسيين إلى مصر بعد اعتقال أربعة منهم بتهمة التجسس والتآمر عليه.

1990 – إجراء استفتاء في سلوفينيا من أجل الاستقلال عن يوغوسلافيا ونتيجته موافقة 88 بالمئة من السكان على الاستقلال.

2008 – الجيش الغيني يعلن حل الحكومة ووقف العمل بالدستور وتشكيل مجلس استشاري يضم عسكريين ومدنيين لإدارة شؤءون الدولة وذلك بعد وفاة الرئيس لانسانا كونتي.

من مواليد هذا اليوم:

245 – زنوبيا ملكة مملكة تدمر.

1790 – جان فرانسوا شامبليون .. عالم فرنسي قام بفك رموز الهيروغليفية.

1911 – نيلس يرني عالم دنماركي في علم المناعة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1984.

من وفيات هذا اليوم:

918 – الملك كونراد الأول ملك مملكة ألمانيا.

1968 – ساطع الحصري .. مفكر سوري وأحد مؤسسي الفكر القومي العربي.

2013 – ميخائيل كلاشنيكوف مخترع البندقية الآلية المعروفة باسمه.

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