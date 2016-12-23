نابولي ينتزع تعادلا مثيرا من فيورنتينا بركلة جزاء في اللحظات الأخيرة

ميلانو – سانا

انتزع نابولي تعادلا ثمينًا من مضيفه فيورنتينا 3/3 في المباراة التي جرت بينهما أمس ضمن المرحلة ال18 من الدوري الإيطالي.

وسجل ثلاثية فيورنتينا فريدريكو بيرناردتشي هدفين في الدقيقتين 52و 69 وماورو زاراتي بالدقيقة 82 بينما سجل ثلاثية نابولي لورينزو إينسيني ودرايس ميرتينس ومانولو جابياديني في الدقائق /25 و 68و 94 / من زمن المباراة .

وبهذه النتيجة حافظ نابولي على المركز الثالث ب35 نقطة بينما يقبع فيورنتينا في المركز التاسع ب27 نقطة.

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