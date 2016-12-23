الشرطة الأسترالية تعلن إحباط مخطط لتنفيذ اعتداءات في عيد الميلاد

سيدني-سانا

أعلنت الشرطة الأسترالية إحباط مخطط إرهابي يهدف إلى شن اعتداءات يوم عيد الميلاد وسط مدينة ميلبورن وتوقيف سبعة أشخاص خلال سلسلة مداهمات.

ونقلت وكالة فرنس برس عن قائد شرطة ولاية فيكتوريا غراهام آشتون قوله: “إن الأشخاص المعتقلين كانوا يخططون لمهاجمة أماكن رمزية في العاصمة مثل محطة القطار وميدان الاتحاد وكاتدرائية سانت بول”.

وأضاف آشتون: “في الأسبوعين الماضيين قمنا بتحقيق جنائي متصل بتشكيل ما نعتقد أنه كان مخططاً إرهابياً هدفه تنفيذ هجوم بأساليب متعددة في يوم الميلاد كان سيشمل تفجيرا واستخدام متفجرات ولدينا أدلة تدعم ذلك” مشيراً إلى أن الموقوفين متطرفون وتأثروا بتنظيم داعش الإرهابي.