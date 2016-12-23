سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عضو الكنيست باسل غطاس

حيفا-سانا

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عضو الكنيست عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي النائب باسل غطاس بحجة مساعدة الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال.

وزعمت شرطة الاحتلال بأن غطاس “قام بتسريب هواتف نقالة وشرائح اتصال لسجناء فلسطينيين”.

وأعلن غطاس في بيان أنه سيواجه التحقيقات والشبهات المنسوبة له حتى النهاية مؤكداً أنه لم يرتكب أي مخالفة لأن قضية الأسرى قضية إنسانية وأخلاقية عادلة.

وكانت سلطات الاحتلال قررت في وقت سابق رفع الحصانة البرلمانية عن غطاس بعد توجيه الاتهامات له.

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