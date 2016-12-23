ترامب يعين طاقمه الإعلامي والمتحدث باسم إدارته المقبلة

واشنطن-سانا

عين الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب المتحدث الحالي باسم الحزب الجمهوري شون سبايسر متحدثاً جديداً باسم البيت الأبيض وإدارته المقبلة.

وذكرت “فرانس برس” أن ترامب عين أيضاً في الفريق الإعلامي الخاص به جايسون ميلر مديراً للتواصل ودان سكافينو مديراً لشؤون مواقع التواصل الاجتماعي وهوب هيكس المتحدثة الحالية باسم الفريق الانتقالي مسؤولة عن استراتيجية التواصل بينما سيكون مهمة سباسير الرئيسية إضافة إلى مهمته العلاقات مع الصحافة.

وقال ترامب في بيان اليوم: إن “شون وهوب وجايسون كانوا أعضاء رئيسيين في فريقي خلال الحملة والمرحلة الانتقالية وأنا مسرور بأنهم يديرون الفريق الذي سيعلن روزنامة نشاطي”.

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