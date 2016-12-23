أمسية فنية بمناسبة عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية السريان الكاثوليك بالحسكة

الحسكة-سانا

أقام مركز التربية الدينية لكاتدرائية السريان الكاثوليك في الحسكة اليوم أمسية فنية بمناسبة أعياد الميلاد المجيد تضمنت ترنيمات غنائية وعروضا ومشاهد مسرحية وعروضا راقصة من تقديم الأطفال وشباب المركز.

وبين مطران الجزيرة والفرات للسريان الكاثوليك في الحسكة مار يعقوب بهنان هندو أن الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب السوري يأتي تأكيدا على تمسك هذا الشعب الأصيل بأرضه وعدم الرضوخ للأخطار والتهديدات التي يتعرض لها لدفعه إلى الهجرة والابتعاد عن وطنه.

وقال هندو “إن الأديان السماوية كلها أكدت على التسامح والعيش المشترك والمحبة ونبذ العنف والتطرف” مؤكدا أن الإرهاب لا دين له وأن محاولات ربط الإرهاب بالدين الإسلامي النبيل لن تنجح نتيجة حالة الوعي والإدراك من أبناء الشعب السوري من مختلف المكونات الاجتماعية والدينية لحقيقة المخططات المعادية التي تستهدف سورية أرضا وشعبا وقيادة ولا تستهدف فئة معينة دون غيرها.

ومن المقرر أن تقيم كاتدرائية مارجرجس للسريان الأرثوذكس احتفالا مماثلا مساء غد الجمعة.

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