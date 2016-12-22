يوم عمل تدريبي باللاذقية لتعزيز المهارات القيادية لدى رؤساء الوحدات الإدارية

اللاذقية-سانا

نفذ فريق عمل من وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والتنمية الإدارية اليوم في مبنى محافظة اللاذقية يوم عمل تدريبي لرؤساء الوحدات الإدارية بهدف تعزيز مهاراتهم القيادية والإدارية.

وأكد فريق العمل المشارك من الوزارتين أهمية وجدية موضوع تنمية الاقتصاد المحلي للوحدة الإدارية واستثمار أملاكها وضرورة العمل المشترك لرفع وتحسين واقع الوحدات الإدارية تنمويا وخدميا والاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم المادي والفني والمعنوي.

وعرض الفريق عددا من المشروعات المتناهية الصغر التي يمكن تنفيذها على مستوى الوحدات الإدارية كمشروعات تربية الدواجن وخلايا النحل وورشات الصناعات الغذائية ومشتقات الألبان والاجبان والمربيات واستخلاص المواد الفعالة والصابون وصناعة مواد التجميل إضافة إلى الأكشاك الطرقية ومشروعات تصنيع مستلزمات التعبئة والتغليف ومعامل لتعبئة زيت الزيتون وتصنيع الأعلاف ومشروع تربية وصيد وتجفيف وتغليف الأسماك وإنتاج الخشب المضغوط من تمز الزيتون ونشارة الصنوبر وإنتاج الفحم.

وبين مدير الشؤون القانونية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة عيد النبوتي في تصريح لمراسل سانا أن الغاية من اليوم التدريبي التأكيد على مشروع التنمية المحلية وتنمية الوحدات الإدارية وتطوير الريف وطرح مشروعات قابلة للتطبيق محليا بالريف عن طريق الوحدة الإدارية ومديريات التنمية المحلية بالمحافظة من خلال مشاركة المواطن بشكل مباشر بما يحقق ريعا ماليا للوحدة الإدارية.

وطالب رؤساء الوحدات بدعم الوحدات ماليا ومعنويا بما يجعلها قادرة على أداء مهامها بالشكل الأمثل وتوفير خدمة أفضل للمواطنين والقيام بمشروعات استثمارية تعود بالنفع على المواطن وبما يحقق موارد مالية تعزز من إمكانيات خزينة الوحدة الإدارية اضافة لحل المشكلات والثغرات المتعلقة بالقوانين التي تحد من قدرة الوحدة الإدارية على تطوير عملها والنهوض بالواقع الخدمي ضمن نطاق عملها.

ويعد هذا اليوم التدريبي في اللاذقية انطلاقة لدورات تدريبية مماثلة في كل المحافظات في فترات لاحقة.

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