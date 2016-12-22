جمعية عموم الأرمن الخيرية بالقامشلي توزع قسائم شراء ملابس للأطفال

الحسكة-سانا

بدأت جمعية عموم الأرمن الخيرية التابعة لكنيسة الأرمن الكاثوليك في القامشلي اليوم توزيع قسائم لشراء ألبسة أطفال للعائلات المحتاجة من أهالي مدينة القامشلي والعائلات الوافدة إليها من المحافظات الاخرى جراء الاعتداءات الإرهابية.

وبينت مديرة فرع الجمعية بالقامشلي أفراميا غارب في تصريح لمراسل سانا أنه يتم منح هذه القسائم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” وتشمل الأطفال من عمر 3 أشهر إلى 14 عاما وتقدر قيمة القسيمة الواحدة بنحو 36 ألف ليرة مبينة أنه من المقرر أن يتم توزيع 1800 قسيمة للأطفال من العائلات المحتاجة قبل نهاية العام الحالي.

وقدمت جمعية عموم الأرمن الخيرية في تشرين الأول المنصرم قسائم لشراء ألبسة أطفال لنحو 1500 طفل من العائلات المحتاجة بمدينة القامشلي.

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