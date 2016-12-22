مدير محروقات اللاذقية: الاختناقات في عملية توزيع الغاز ستحل قريبا

اللاذقية-سانا

أكد مدير فرع محروقات اللاذقية أن الاختناقات الحاصلة في عملية توزيع مادة الغاز ستحل قريبا عبر توزيع المادة على المراكز الحكومية التابعة للفرع والمعتمدين وفق لوائح إسمية موقعة من رئيس الوحدة الإدارية والمختار.

وبشأن توزيع مازوت التدفئة على المواطنين بين المهندس حسن بغداد في تصريح لمراسل سانا اليوم انه يتم توزيع 120 ألف ليتر مازوت يوميا بالمحافظة وانه تم افتتاح مركز تحميل وتوزيع مازوت في حي الرمل الشمالي بمدينة اللاذقية لتوزيع المادة على الأحياء بواسطة صهاريج وفق لوائح إسمية بإشراف مختار الحي كما تم الاتفاق على إرسال 4 صهاريج مازوت لتوزيعها على أحياء مدينة جبلة أما مدينتا القرداحة والحفة فهما مخدمتان بمحطات وقود لتوزيع المادة.

ولفت بغداد إلى ان عملية توزيع مازوت التدفئة بريف المحافظة تتم عبر لوائح إسمية موقعة من رئيس البلدية والمختار تتضمن عدد الأسر والكمية المستحقة بهدف توفير الكمية في أقرب محطة محروقات للقرية المستهدفة لاستجرارها وتوزيعها على المواطنين “على مسؤولية رئيس البلدية والمختار”.

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