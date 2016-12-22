مشروع “عدسة سلام” ينفذ ورشة عمل تدريبية حول صناعة الأفلام التسجيلية للشباب بالحسكة

الحسكة-سانا

تركزت ورشة العمل التي بدأها اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمتطوعين الشباب في مدينة الحسكة ضمن مشروع “عدسة سلام” حول تدريب المشاركين على صناعة الأفلام التسجيلية بمشاركة شباب وشابات من مدينة الحسكة والوافدين إليها من المحافظات.

وأشار المدرب إبراهيم ملحم في تصريح لمراسل سانا إلى أن الورشة تتضمن تدريب الشباب المهتم بالصناعات الفنية على صناعة الأفلام التسجيلية بالاعتماد على منهج علمي نظري وعملي مبينا أن الورشة تنتهي بتقديم فيلم تسجيلي من كل متدرب يكون بمثابة تجربة أولى له في مجال صناعة الأفلام.

وأوضح ملحم أن المحتوى التدريبي للورشة التي تستمر 10 أيام يتضمن جانبا فكريا يهتم بالتماسك المجتمعي عن طريق البحث في الخصائص المجتمعية لكل مدينة سورية ويركز على الإشارة إلى مواضيع فيلمية يمكنها أن تكسر الصور النمطية المرسومة عن كل مدينة لدى أبناء المدن الأخرى أو حتى الصور المرسومة عنها ضمن الأنساق المجتمعية بعضها عن بعض.

وأشار إلى أن مشروع “عدسة سلام” يعمل إلى جانب هذه الورشات على بناء علاقات وجسور بين الشباب في المدن السورية من خلال “مجتمع عدسة سلام” الذي يضم كل المشاركين في الورشات التي جرى تنفيذها في المحافظات يشكل مساحة للالتقاء والحوار ومشاركة الأفكار إضافة إلى تجارب لتنفيذ مجموعة من أفلام الدقيقة الواحدة التي تعتبر بمثابة تمارين عملية للجميع ومنح فرصة تنفيذ مشروع فيلم مشترك بين المتدربين من أكثر من محافظة.

وبدأ مشروع عدسة سلام عام 2015 وشمل تنفيذ ورشات عمل تدريبية للشباب في محافظات دمشق وحمص وطرطوس وحماة واللاذقية.

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